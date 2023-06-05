"Академия инноваторов" отобрала пять победителей из более 1,3 тыс. претендентов

Сбор заявок на следующий поток программы стартует летом

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Пять проектов стали победителями "Академии инноваторов" - программы для начинающих предпринимателей, у которых есть инновационные идеи. Организаторы отобрали лучших из более 1,3 тыс. претендентов, об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге в понедельник.

"К слову, конкуренция нешуточная: из более 1,3 тыс. заявок этого потока было отобрано всего 5 победителей", - написал он.

Одними из победителей стали разработчики медицинской образовательной платформы для студентов и молодых врачей Esculapia. Ее преимущество в том, что создатели платформы научили искусственный интеллект (ИИ) составлять индивидуальные задания для учащихся при подготовке к международным медицинским экзаменам. Авторы проекта договорились о тестировании программы в Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, в университетах Киргизии, Узбекистана, Индии, Малайзии и Индонезии.

Следующим проектом-победителем стала гидропанель AlterOcean, которая производит до пяти литров воды из воздуха с одного квадратного метра поверхности в сутки. При этом влажность воздуха должна быть не менее 5%. Технология подойдет для фермерских хозяйств в засушливых регионах, полевых медпунктов, предприятий общепита и другими потребителей, не имеющих доступа к обычному водоснабжению. Команда проекта создала и испытала полноразмерный макетный образец гидропанели, запатентовала свое решение и договорилась с инвестором из ОАЭ провести пилотные испытания устройств в августе или сентябре 2023 года.

Программное обеспечение для промышленных линейных ускорителей электронов Demetra также вошло в пятерку лучших. Разработчики Феликс Студеникин и Сергей Золотов (НИИЯФ МГУ) предложили решение, позволяющее увеличить сроки хранения продуктов в два-пять раз за счет подавления электронами болезнетворных и патогенных микроорганизмов. Технология является безопасной для потребителя и не влияет на вкус, запах и внешний вид продуктов питания. По итогам программы команда начала пилотирование на площадке крупного продуктового ретейлера, который обрабатывает более 70 тонн пищевой продукции в сутки.

Еще один проект-победитель - Muscles.AI, это программно-аппаратный комплекс для восстановления нарушений работы опорно-двигательного аппарата человека. Технология может применяться реабилитологами, неврологами, хирургами и травматологами для двигательной реабилитации пациентов. Уникальность проекта заключается в применении технологии искусственного интеллекта, которая позволяет с помощью датчиков распознавать движения, анализировать динамику пациента и автоматически корректировать рекомендации врачей. Также в пятерку лидеров попал медицинский проект Labmein - нанороботы для лечения атеросклероза и тромбоза. В рамках проекта были разработаны нанороботы, состоящие из биоразлагаемых и биосовместимых материалов, невидимых для организма. Инновация заключается в том, что микрообразцы с лекарственными препаратами вводятся через катетер, а затем с помощью магнитной установки дистанционно направляются по кровотоку к тромбу и устраняют его.

О программе "Академия инноваторов"

Специальная программа "Академия инноваторов" реализуется на площадке Московского инновационного кластера, подведомственного столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. Программа ориентирована на студентов и аспирантов вузов, но также открыта для всех, кто готов развивать технологичные проекты. Главная задача - научить участников превращать идеи в стартапы.

Мэр отметил, что сбор заявок на следующий поток программы стартует летом. "И это шанс, которым определенно стоит воспользоваться. Из 100 команд этого потока 25 уже открыли бизнес", - подчеркнул Собянин.