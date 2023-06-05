На Ямале объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

По прогнозу, порывы ветра достигнут 20 м/с

ТАСС, 5 июня. Дождь и сильный ветер до 20 м/с прогнозируют в Ямало-Ненецком автономном округе 5 июня. Синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации Лабытнанги со ссылкой на центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ЯНАО.

"Штормовое предупреждение. 5 июня 2023 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, западный 8-13 м/с, в Тазовском, по северу Надымского и Пуровского районов, днем в Шурышкарском и по северу Приуральского районов порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Из-за неблагоприятных погодных условий возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие. "Убедительно просим следить за погодой и планировать свои поездки заранее", - отметили в Telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Накануне синоптики объявили в ЯНАО опасное явление: сильный дождь с количеством осадков 50 мм и более.

По данным регионального гидрометцентра, на Ямале установилась теплая погода, температура воздуха днем может достигнуть +23...+28 градусов. Прогнозируются умеренный дождь, в отдельных районах гроза.