5 июня, 06:34

СМИ: в Индии молодожены умерли от остановки сердца в первую брачную ночь

По данным газеты Times of India, причиной смерти могли стать высокая температура и духота в помещении

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июня. /ТАСС/. В штате Уттар-Прадеш молодожены умерли в первую брачную ночь от остановки сердца, сообщила в понедельник газета Times of India. По ее данным, причиной смерти, вероятно, стали сильная жара и духота. Полиция округа Бахрайч, где произошла трагедия, провела специальное расследование, но не нашла ничего подозрительного, пишет газета.

Пратап Ядав (24 года) и Пушпа Ядав (22 года) поженились 30 мая. После традиционной церемонии они легли спать в отдельной комнате и на следующий день были найдены мертвыми.

Отчет о вскрытии показал, что молодожены умерли от остановки сердца, причиной которой, как полагает следствие, могли стать высокая температура и духота в помещении.

"Группа судебно-медицинских экспертов осмотрела комнату супружеской пары и установила, что там отсутствовала вентиляция, а без потолочного вентилятора и в отсутствии циркуляции воздуха возможна остановка сердца", - сказал журналистам суперинтендант местной полиции Прашант Кумар.

Полицейский добавил, что семьи тоже не имеют претензий друг к другу и считают смерть несчастным случаем. В настоящее время в округе Бахрайч температура колеблется от плюс 30 до плюс 39 градусов по Цельсию.

Молодоженов кремировали в соответствии с индусскими обычаями. 

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