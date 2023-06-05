На трассе в Курганской области из-за жары ввели ограничение движения для тяжеловесов

По прогнозу, температура воздуха в регионе может достигать +38 градусов

ТАСС, 5 июня. Ограничение движения для тяжеловесного транспорта ввели на участках федеральной трассы "Иртыш" в Курганской области из-за жары. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе управления дорог "Южный Урал".

"В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (температурой воздуха выше +32 градусов по Цельсию) 5 июня 2023 года с 12:00 до 20:00 часов по местному времени (10:00-18:00 мск) ограничивается дорожное движение для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на участках федеральных автомобильных дорог в Курганской области: 276 - 465 км автодороги Р-254 "Иртыш", 0 - 91 км автодороги Р-254 "Иртыш" (подъезд к Тюмени)", - говорится в сообщении.

Ранее в главном управлении МЧС региона предупреждали, что 5 июня температура может повышаться до +38 градусов, при этом местами прогнозируются дождь, гроза, ветер до 20 м/с.