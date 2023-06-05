Программу психологической поддержки школьников Москвы перед ЕГЭ продлили на 2024 год

В этом году лекции прошли на крупных городских площадках с онлайн-трансляцией в прямом эфире для всех желающих

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Цикл открытых лекций психологов и ученых для выпускников и старшеклассников, организованный совместно с московским отделением Российского общества "Знание", завершился в столице. Это востребованный формат, поэтому программа по психологической поддержке учащихся перед ЕГЭ продлена на следующий год, сообщается в понедельник на портале мэра города.

"Сейчас у одиннадцатиклассников идет активный период ЕГЭ. Для них в этом году мы запустили уникальную программу психологической поддержки перед экзаменами. Ее ключевой частью стал цикл из четырех бесплатных лекций известных психологов и ученых. Мы видим, что детям необходима такая поддержка, поэтому мы повторим такую программу психологической поддержки уже в следующем учебном году", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она добавила, что лекции прошли на крупных городских площадках с онлайн-трансляцией в прямом эфире для всех желающих. Их участниками стали более 4 тыс. человек, а онлайн-трансляции собрали более 400 тыс. просмотров.

"Четыре встречи прошли на крупных городских площадках: в концертном зале "Известия Hall", центре современного искусства "Винзавод" и парке "Зарядье". Лекции прочитали психолог с 40-летним стажем Михаил Лабковский, профессор биологического факультета Московского государственного университета им. Ломоносова Вячеслав Дубынин, семейный психолог Лариса Суркова. Они обсудили с участниками сохранение ресурсного состояния для решения важных задач, научное устройство работы мозга в стрессе, взаимоотношения с родителями и основы здорового отношения к себе. Более 300 учеников и родителей получили на лекциях консультацию психологов", - отмечается на портале.

Посмотреть записи прошедших лекций можно на портале "Школа. Москва", в группе Департамента образования и науки Москвы в социальной сети "ВКонтакте", в группах телеканала "Москва 24" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также на YouTube-канале просветительского проекта "Мослекторий".