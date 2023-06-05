Муниципальным служащим и бюджетникам Шебекинского округа сохранят зарплаты

Их будут активно привлекать для работы в пунктах временного размещения

БЕЛГОРОД, 5 июня. /ТАСС/. В Белгородской области сохранят заработные платы муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений, эвакуированных из Шебекинского округа в связи с обстрелами ВСУ, сообщил в понедельник губернатор Вячеслав Гладков во время оперативного совещания правительства региона.

"Мы сохраняем заработную плату муниципальным служащим и работникам бюджетных учреждений, предприятий Шебекинского округа. Нам нужно создавать постоянные рабочие места в каждом ПВР, потому что проблем будет много. Лучше, если мы будем создавать, например, информационные центры. Люди фактически не будут заниматься своей профессиональной деятельностью, но они будут получать заработную плату. Привлекайте людей для работы в пунктах временного размещения", - обратился губернатор к участникам совещания.

По его словам, сейчас решается вопрос трудоустройства жителей Шебекинского округа, вынужденных покинуть свои дома из-за обстрелов со стороны ВСУ. "Мы не понимаем, насколько долго продлится эта ситуация, надеемся, что она будет на так продолжительна. Но это не говорит о том, что люди должны сидеть без дела. Много очень молодежи, людей среднего возраста, трудоспособного населения, которые готовы зарабатывать. Мы сейчас обсуждаем с правительством России необходимые меры государственной поддержки. Надеюсь, что сегодня-завтра мы сможем озвучить эти решения", - сказал Гладков.