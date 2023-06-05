В зону СВО из Подмосковья отправили спецоборудование в рамках акции "Доброе дело"

В том числе в зону проведения специальной военной операции направили дроны и противодронные ружья

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Дроны, противодронные ружья и медицинские препараты направил партнер подмосковной акции по сбору гуманитарной помощи "Доброе дело" компания "Биоэн" в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья в понедельник.

"В рамках акции "Доброе дело" волонтерами Подмосковья было собрано и отправлено более 3,7 тыс. тонн гуманитарной помощи. Большой вклад в общее дело вносят предприниматели региона. Наш постоянный участник - компания "Биоэн". С начала этого года они не раз отправляли хозяйственно-бытовые грузы для детских учреждений, обмундирование и спецоборудование для наших бойцов. В апреле необходимые для военнослужащих вещи были доставлены в УАЗах, которые приобретались специально для участников СВО. Сегодня сотрудники предприятия направляют на передовую оборудование и незаменимые переносные генераторы для зарядки дронов и средств связи в полевых условиях", - привели в тексте слова зампредседателя правительства Подмосковья Вячеслава Духина.

В пресс-службе уточнили, что в зону СВО отправили шесть дронов двух разных видов, три противодронных ружья, четыре переносных генератора и медицинские препараты.

В материале сообщается, что оказать помощь участникам спецоперации, а также жителям освобожденных территорий может каждый. Для этого необходимо принести вещи первой необходимости и продукты питания в волонтерские пункты.