Матвиенко надеется, что законопроект о кочевом обучении будет принят в скором времени

Речь идет о наделении Минпросвещения полномочиями устанавливать особенности получения дошкольного и начального общего образования обучающимися, относящимися к коренному малочисленному народу Севера, Сибири и Дальнего Востока, в местах их традиционного проживания

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает на скорейшее принятие Госдумой законопроекта о кочевом образовании.

"В постоянном режиме идет законотворческая работа по поддержке северян. Так, например, недавно по инициативе сенаторов в Государственную думу был внесен законопроект о кочевом образовании. Рассчитываем на его скорейшее принятие", - сказала спикер Совфеда на пленарном заседании I Форума женщин Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Законопроектом предлагается наделить Минпросвещения РФ полномочиями устанавливать особенности получения дошкольного и начального общего образования обучающимися, относящимися к коренному малочисленному народу Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. В частности, речь идет о таких особенностях, как дата начала учебного года. В данный момент вопрос получения образования детьми коренных малочисленных народов, ведущих с родителями кочевой и (или) полукочевой образ жизни, законодательно урегулирован исключительно на региональном уровне.

Кроме того, как отметила Матвиенко, правительство поддержало инициативу Совета Федерации об организации летнего отдыха детей Арктики. "Ежегодно за счет федерального бюджета теперь почти шесть тысяч детей отдыхают в летних оздоровительных лагерях. И мы будем дальше развивать эту программу", - сказала председатель СФ.

По ее словам, для России вопросы развития Севера, Сибири и Дальнего Востока - "это безусловный приоритет государственной политики", тема всегда находится в фокусе внимания президента России. Кроме того, добавила председатель СФ, правительство РФ реализует множество программ и проектов, направленных на развитие экономики и социальной сферы на северных территориях.

Матвиенко подчеркнула, что в современном мире "с его стремительно развивающимися технологиями, цифровизацией всех сфер жизни, миграцией в города" все сложнее сохранить традиционный уклад малочисленных народов. "И, на мой взгляд, именно женщины Севера способны сыграть здесь решающую роль и дать достойный ответ на все новые вызовы. Ведь именно вы на протяжении столетий являетесь хранителями самых глубоких духовных ценностей ваших народов", - сказала Матвиенко, обращаясь к участницам форума.