Член королевской семьи Британии впервые за 130 лет даст показания в суде

Слушание пройдет в рамках процесса против Daily Mirror

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Принц Гарри станет первым за 130 лет членом британской королевской семьи, давшим показания в суде. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times.

Слушание пройдет в рамках процесса против издания Daily Mirror. Принц утверждает, что он стал жертвой незаконного сбора информации, который организовала газета, а также обвиняет ее в своих "сильных приступах депрессии и паранойи". Принц также утверждает, что около 140 статей о его жизни, опубликованных в период с 1996 по 2010 год, содержали информацию, полученную незаконными методами.

Гарри должен предстать перед Высоким судом в Лондоне в понедельник и начнет давать показания в ближайшее время.

Эндрю Грин, представитель ответчика - компании Mirror Group Newspapers - заявил суду, что многие сюжеты, содержащие информацию о принце, "базируются на информации, раскрытой королевскими домочадцами или членами королевской семьи или от их имени".

Принц Гарри станет первым высокопоставленным членом королевской семьи, давшим показания в суде, со времен "скандала с королевской баккарой" 1890 года, когда карточный игрок, обвиненный в мошенничестве, подал иск о клевете против принца Уэльского, позже коронованного под именем Эдуарда VII.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратили поддерживать статус старших членов британской королевской семьи 31 марта 2020 года. С того дня пара потеряла возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.