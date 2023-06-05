Суд в Белоруссии рассмотрит иск о возмещении ущерба осужденными по делу Nexta

В качестве ответчиков выступают Роман Протасевич, Степан Путило и Ян Рудик

МИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Минский областной суд в порядке гражданского судопроизводства 23 июня рассмотрит гражданский иск министерства финансов Белоруссии и заместителя генерального прокурора о возмещении ущерба, причиненного осужденными участниками признанной в стране террористической организации Nexta. О рассмотрении иска сообщается в расписании судебных заседаний на сайте Верховного суда Белоруссии.

В качестве ответчиков по иску выступают Роман Протасевич, Степан Путило и Ян Рудик.

Минский областной суд 3 мая приговорил Протасевича к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. 16 мая Протасевич был помилован президентом страны Александром Лукашенко. Также по результатам этого судебного процесса суд заочно приговорил представителей Nexta Степана Путило и Яна Рудика к 20 и 19 годам лишения свободы соответственно.

После вынесения приговора прокурор отдела Генеральной прокуратуры Наталья Соколова отметила, что суд признал право на удовлетворение гражданского иска о возмещении ущерба, причиненного фигурантами по делу Nexta, и передал вопрос о его размерах на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. В ходе уголовного судопроизводства по данному делу фигурировала сумма ущерба не менее 30 млн белорусских рублей (около $10,2 млн).