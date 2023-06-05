Хуснуллин сообщил о рекордном числе участников в голосовании за объекты благоустройства

По словам вице-премьера, в голосовании приняли участие более 14 млн человек

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Более 14 млн человек из 87 субъектов РФ, по предварительным данным, приняли участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, показатель оказался рекордным. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Согласно предварительным данным, в 2023 году в голосовании приняли участие более 14 млн человек из 87 субъектов Российской Федерации, что превысило плановый показатель почти на 2 млн человек. Это новый рекорд, два года назад в голосовании приняли участие 9,7 млн человек, в 2022-м - 10,7 млн человек", - сказал Хуснуллин на совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Хуснуллин напомнил, что в 2023 году к участию в голосовании присоединились и новые регионы. Общее число территорий, предложенных для обсуждения, составило чуть более 5 тыс. Большинство из них (около 4,7 тыс.) - общественные пространства (скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории), остальные 350 - дизайн-проекты территорий.

По словам Хуснуллина, активную помощь в проведении голосования оказал волонтерский корпус. Всего более 93 тыс. волонтеров во всех муниципалитетах - участниках программы помогали с информированием граждан и проведением голосования.

"Отмечу регионы, в которых жители проявили наибольшую активность. Это Чеченская Республика, республики Алтай, Башкортостан и Тыва, Томская, Свердловская, Челябинская, Саратовская, Самарская области, Ставропольский край и ЯНАО", - сказал он.

Голосование проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Организаторы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В 2023 году всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства стартовало 15 апреля и продлилось до 31 мая включительно.