Мишустин сообщил, что власти займутся благоустройством выбранных россиянами объектов

По словам премьер-министра, "сами жители лучше понимают, где не хватает скверов для прогулок, в каком районе нужны дополнительные детские, спортивные площадки, общественные пространства"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Мнения людей о благоустройстве тех или иных территорий станут ориентиром для властей, заверил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На совещании с вице-премьерами председатель правительства подвел итоги завершившегося на прошлой неделе третьего всероссийского онлайн-голосования за новые объекты для благоустройства. "Миллионы людей выбрали места более чем в 1,5 тыс. муниципальных образований, которые сделают в первую очередь", - отметил глава кабинета министров.

На его взгляд, "сами жители лучше понимают, где не хватает скверов для прогулок, в каком районе нужны дополнительные детские, спортивные площадки, общественные пространства". "Благодаря такому подходу их мнение становится ориентиром в работе по благоустройству", - подчеркнул Мишустин. "Это и есть механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды", - уверен он.

Председатель правительства обратил внимание на то, что "за последние годы в рамках национального проекта в порядок было приведено свыше 55 тыс. объектов". "Теперь к ним добавятся те, которые отобраны по результатам прошедшего голосования", - пообещал он.