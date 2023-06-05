Меры безопасности вокруг посольства России в Сенегале усилили на фоне протестов

В диппредставительстве сообщили, что россияне не обращались за помощью в посольство в связи с ситуацией в стране

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российские граждане в Сенегале не обращались за помощью в посольство РФ в связи с ситуацией в стране. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в диппредставительстве России в Сенегале.

"Граждане РФ были проинформированы (о ситуации в стране - прим. ТАСС), за помощью не обращались", - отметили в посольстве.

Собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, усилены ли меры безопасности у диппредставительства, указал на то, что российские дипломаты в Сенегале находятся в безопасности, охрана посольства РФ усилена в связи с протестами. "Обстановка в Дакаре совершенно иная, безопасность обеспечена. Вокруг посольства все хорошо, оно находится в центре города, рядом с МВД. В этом плане все сотрудники посольства в безопасности", - указали там.

В диппредставительстве также добавили, что обстановка в республике остается без изменений "с момента задержания и вынесения приговора местному оппозиционеру". "Суть в том, что граждане, к сожалению, не выражают мнение, а берутся за коктейли Молотова и холодное оружие, чтобы выразить свой протест. В этой связи были задействованы силы правопорядка, чтобы восстановить мир и обеспечить безопасность", - заключил собеседник ТАСС.

Уголовный суд Дакара в четверг признал 48-летнего Сонко виновным в растлении малолетних, сняв с него обвинения в изнасиловании и угрозе смертью. После оглашения приговора политик призвал своих сторонников выйти на улицы в знак протеста. В Дакаре, на юге страны и в прибрежных городах вспыхнули беспорядки, которые продолжались два дня. Согласно официальным данным, в столкновениях погибли 15 человек. Акции протеста в ряде мест сопровождались грабежами магазинов.

Сонко был задержан полицией 27 мая на юге страны и доставлен в Дакар, там он был помещен под охрану в собственный дом. Приговор к двум годам тюрьмы лишает Сонко возможности выставить свою кандидатуру на предстоящие в феврале будущего года президентские выборы. Ранее он объявил, что намерен участвовать в них. Действующий президент Сенегала Маки Саль еще не сообщил, планирует ли выдвинуть свою кандидатуру.