Губернатор Севастополя предупредил жителей о стрельбе во время тренировки флота

Михаил Развожаев отметил, что в городе все спокойно

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о громких звуках в городе во время тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота.

"На Северном молу и на Южном ориентировочно до 12:00 флот будет проводить очередную тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой. В городе все спокойно", - написал губернатор в понедельник в своем Telegram-канале.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников. Одна из последних атак была совершена 7 мая, тогда один дрон потерял управление и упал в лесополосе на окраине Севастополя, два других были сбиты над морем.