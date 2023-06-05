Более 550 человек проверили свое здоровье в рамках акции в парках Подмосковья

Акция "Проверь здоровье в парке" прошла в 17 городских округах региона

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Акция по проверке здоровья "Проверь здоровье в парке" прошла в 17 городских округах Московской области в минувшие выходные, ее участниками стали более 550 человек. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Это удобный формат: для проверки здоровья нет необходимости идти в поликлинику, пройти профосмотр можно во время прогулки на свежем воздухе. Несмотря на погоду, в минувшие выходные такой возможностью воспользовались 552 человека", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что в прошедшие выходные проверить здоровье в рамках акции можно было в парках 17 городских округов Подмосковья, среди которых Дмитров, Коломна. Щелково и другие. Жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, а также сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.