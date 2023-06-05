В России создадут комитет по проведению десятилетия восстановления экосистемы

Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН для связи с РФ Олег Кобяков сообщил, что в центре внимания ФАО находится вопрос ликвидации загрязнений от использования пластика в сельскохозяйственной деятельности

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. РФ работает над созданием национального комитета по проведению десятилетия восстановления экосистемы в России. Об этом заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков в ходе круглого стола в ТАСС, посвященного Всемирному дню окружающей среды.

Кобяков напомнил о решении ООН о провозглашении десятилетия по восстановлению экосистемы, координатором которой является программа ООН по окружающей среде. "И ФАО, и РФ плодотворно работают со своими партнерами, как государственными органами, так и местными властями, так и частым сектором, наукой, общественными организациями, - отметил он. - В настоящее время идет подготовительная работа к созданию российского национального комитета по проведению десятилетия восстановления экосистемы в РФ".

Кобяков также указал, что в центре внимания ФАО находится вопрос ликвидации загрязнений от использования пластика в сельскохозяйственной деятельности. Рекомендации ФАО в этом вопросе, по его словам, сводятся к "шестикомпонентному подходу - откажись, переделай, сократи количество, используй повторно, переработай и восстанови". "Эта парадигма в целом применима не только для сельского хозяйства, но и для остальных отраслей экономики", - указал директор отделения ФАО.