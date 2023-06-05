В Анапе ввели запрет на купание на пляжах из-за прогнозируемого ветра

По прогнозу, порывы ветра достигнут 23 м/с

КРАСНОДАР, 5 июня. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют усиление ветра в Анапе, в связи с чем власти города ввели запрет на купание на пляжах. Об этом сообщается на странице во "ВКонтакте" мэрии Анапы в понедельник.

"Начальник управления гражданской обороны и службы населения Алексей Кишкинов отметил, что из-за усиления отжимного ветра запрещено купание на всех пляжах", - говорится в сообщении.

Как уточняется в Telegram-канале Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по краю на 6 и 7 июня прогнозируют усиление ветра с порывами до 20-23 м/с.

В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. В результате дождей подтопило несколько населенных пунктов в Кореновском, Абинском, Гулькевичском районах и Армавире. В Кореновском районе и Армавире действует режим чрезвычайной ситуации. Так, по данным оперативного штаба региона, подтопило более 150 придомовых территорий, вода заходила и в дома. По состоянию на 5 июня, откачивать воду продолжают в Армавире, в других населенных пунктах последствия ликвидировали.