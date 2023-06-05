Глава Минтруда Антон Котяков напомнил, что для них меру поддержки оказывают по особым правилам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Коренные малочисленные народы Севера оформили единое пособие на 15 тыс. детей, для них меру поддержки оказывают по особым правилам. Об этом сообщил в понедельник министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на I форуме женщин Севера.

"Для поддержки семей с детьми предусмотрены особые правила предоставления помощи. Единое пособие на детей и беременных женщин предоставляется без применения правил нулевого дохода. То есть для семей, которые ведут традиционный образ жизни, сохраняется право на пособие при отсутствии официальных сведений о доходах о трудовой деятельности. Это повышает доступность такой помощи, и на сегодняшний день единое пособие в нашей стране оформлено на 15 тыс. детей, родители которых являются представителями коренных малочисленных народов", - сказал он.

Министр добавил, что с учетом сложных условий жизни на Крайнем Севере, особое внимание также уделяется вопросам пенсионного обеспечения. Для жителей этих территорий закон предусматривает право на досрочное назначение пенсий. Так, в ряде случаев женщины могут выйти на пенсию в 45, 50 и 55 лет.

"Для работников Крайнего Севера предусмотрены дополнительные льготы и гарантии. Для работающих женщин установлена сокращенная рабочая неделя. Сотрудникам предоставляется увеличенный ежегодный отпуск, компенсируются расходы на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно как самому работнику, так и членам его семьи. С учетом сложных климатических условий к заработным платам работников применяются районные коэффициенты", - рассказал Котяков.

По его словам, также принимаются меры для удержания молодых сотрудников. Для этого в том числе подготовлено решение, которое позволяет устанавливать северные надбавки уже с первого дня работы. Пока на северные коэффициенты могут претендовать молодые работники, имеющие пятилетний стаж работы.