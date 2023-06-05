5 июня, 09:19

Движение по трассе М-3 в Калужской области перекрыто из-за падения беспилотников

По времени открытия движения информации нет

КАЛУГА, 5 июня. /ТАСС/. Движение на автодороге М-3 "Украина" в Калужской области перекрыто после падения двух беспилотных летательных аппаратов. При этом есть пути объезда, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Движение по трассе перекрыто. С 700 км М-3 [есть] объезд на Людиново. С 250 км - на [дорогу] Сухиничи - Козельск - Ульяново", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что по времени открытия движения на трассе информации нет. На месте проводят оперативно-технические мероприятия.

Инцидент произошел утром в понедельник на 299 км (Жиздра) и на 283 км (Думиничи) автодороги М-3 "Украина". Два беспилотника упали, детонация не произошла, сообщал утром губернатор Калужской области Владислав Шапша. 

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