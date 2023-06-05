В Совфеде предложили принять закон о господдержке кочевников

Сенатор от Ямало-Ненецкого автономного округа Григорий Ледков подчеркнул, что также необходимо на федеральном уровне закрепить официальный статус и гарантии для женщин-кочевников

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сенатор от Ямало-Ненецкого автономного округа, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков предложил принять федеральный закон о государственной поддержке коренных малочисленных народов, ведущих кочевой образ жизни.

"В целях установления правовых основ оказания государственной поддержки лицам, ведущим кочевой и полукочевой образ жизни, сохранения кочевой семьи, кочевого образования, доступности медицинских и иных социальных услуг, мы считаем, уже давно назрела необходимость принятия федерального закона о государственной поддержке коренных малочисленных народов, ведущих кочевой образ жизни - признать статус кочевников", - сказал сенатор на пленарном заседании первого Форума женщин Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Он подчеркнул, что также необходимо на федеральном уровне закрепить официальный статус и гарантии для женщин-кочевников. "Специфика кочевого образования не позволяет им построить карьеру в других специальностях, а ведение домашнего хозяйства не является оплачиваемой работой, потому что чумработницы не могут претендовать в итоге на трудовую пенсию и другие соцгаратиии. При этом мы все знаем, что чумработница - это непростой, тяжелый труд. Не имея возможности получать зарплату и социальные гарантии, сегодня все меньше женщин соглашаются кочевать с мужчинами", - обратил внимание Ледков.

Он констатировал, что при одинаковом уровне образования женщины из числа коренных малочисленных народов не могут найти работу в поселках в отличие от мужчин-кочевников. "И мы видим, как эта тенденция становится еще более сложной с каждым годом. Для решения этого вопроса необходимо внести в общероссийский классификатор профессию "работница кочевого жилья", - предложил парламентарий.

Также сенатор подчеркнул, что для всех коренных народов рыба остается основным источником питания, а рыболовство - основным видом экономической деятельности общин, гарантирующей продовольственную безопасность и стабильность развития отдаленных сельских территорий. "В целях беспрепятственного обеспечения традиционного образа жизни необходимо отменить заявительный принцип при осуществлении нашего традиционного рыболовства. Нами разработан и подан законопроект в Госдуму о беззаявительном принципе. Пользуясь случаем <...>, хочу обратиться к вам с просьбой поддержать данный законопроект, чтобы мы не получили отрицательный отзыв", - обратился Ледков к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и другим представителям власти, участвующим в форуме.

"Все вместе будем продвигать выдвинутые инициативы", - отреагировала на выступление коллеги спикер Совфеда.