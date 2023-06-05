Первый в России университет креативных индустрий возглавила Мария Ситковская

При этом она продолжит занимать пост директора Московской школы кино

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Эксперт и управленец в области современного образования Мария Ситковская возглавила первый в России университет креативных индустрий Universal University вместо Екатерины Черкес-заде, ставшей директором созданного на базе Агентства стратегических инициатив (АСИ) Центра креативных индустрий. При этом Ситковская продолжит занимать пост директора Московской школы кино, которой она руководит с 2017 года, сообщила в понедельник пресс-служба АСИ.

"На должности директора Мария Ситковская будет развивать университет и все его образовательные треки. Екатерина Черкес-заде, занимавшая должность ректор Universal University, стала директором Центра креативных индустрий, созданный на базе Агентства стратегических инициатив (АСИ)", - сказано в сообщении.

Поясняется, что ректор будет заниматься стратегией развития университета, а также всеми образовательными треками - от программ для подростков и программ дополнительного профессионального образования до высшего образования.

"Перед университетом стоят глобальные цели - профориентирование и образование тех, кто будет не просто встраиваться в текущие задачи креативных индустрий, но фактически заново их формулировать. В мире наступило время креативной экономики или экономики талантов, и наша миссия - помочь человеку реализовать свой потенциал в самом быстрорастущем секторе и как профессионалу, и как предпринимателю. Для этого мы продолжаем так же активно работать с индустрией, остаемся включенными в глобальный контекст и делаем ставку на кросс-дисциплинарность", - цитирует слова Ситковской пресс-служба АСИ.

Ситковская на протяжении шести лет, как поясняется в сообщении, участвовала в работе университета, имеет 15 лет опыта работы в медиаиндустрии. Отвечала за развитие медиабизнеса в "Вымпелкоме", ранее - за контентную стратегию и новые технологии в Газпром-медиа ("НТВ-плюс"), на позиции Chief Content Officer создала вместе с командой онлайн-кинотеатр ivi - крупнейший сервис легального видеоконтента в России. Член Гильдии Российской креативной недели и экспертного совета Агентства креативных индустрий Москвы.

Об университете

Universal University - первый в России университет креативных индустрий.

Первый проект университета - Британская высшая школа дизайна - был открыт в 2003 году. В 2008 году была создана первая в России школа игровой разработки Scream School, в 2012 - Архитектурная школа МАРШ и Московская школа кино. Школы были объединены в консорциум независимых школ, а в 2018 году консорциум был преобразован в университет креативных индустрий Universal University. Позднее в университете открылись Московская школа музыки, Московская школа современного искусства, Moscow Food Academy, School of Education и проект по профориентации подростков в креативных индустриях Uteens.

В настоящее время университет готовит специалистов по всему спектру креативных индустрий, в числе которых архитектура и урбанистика, дизайн и мода, современное искусство и разработка видеоигр, компьютерная графика, образование, индустрия еды и сервисов. Студенты обучаются в единой кросс-дисциплинарной среде, что способствует созданию и развитию инноваций и новых подходов в образовании.