Движение на зеленой линии метро Москвы ввели в график

Интервалы движения ранее увеличивали из-за человека на пути

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Движение на Замоскворецкой линии Московского метрополитена восстановлено и введено в график, сообщается в понедельник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на Замоскворецкой линии (2) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в публикации.

Ранее на северном участке зеленой линии метро были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. По той же причине на некоторое время было прервано движение поездов от станции "Ховрино" до станции "Сокол", в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.