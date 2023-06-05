Фетисов считает, что экологическая повестка должна быть одной из главных в БРИКС+

Председатель центрального совета Всероссийского общества охраны природы отметил, что будущее зависит сегодня от каждого человека и призвал минимизировать антропогенную нагрузку на природу

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Повестка защиты окружающей среды должна стать одной из основных в БРИКС+. Об этом заявил в понедельник председатель центрального совета Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов в ходе круглого стола в ТАСС, посвященного Всемирному дню окружающей среды.

"Как раз вот БРИКС+, где мы очень активно принимаем участие, может быть серьезным инструментом срочного реагирования на то, что происходит, и перехватить инициативу и в общем предлагать то, что на самом деле касается более 60% людей, которые на планете Земля живут", - сказал он.

Фетисов обратил внимание, что Россия стояла у истоков создания организаций по защите окружающей среды. "Мы 100 лет назад создали эту организацию (Всероссийское общество охраны природы - прим. ТАСС), самую крупную в мире, чего мы ждем? Академия леса 220 лет назад была. Тогда с лесом проблем не было, то есть мы думали о будущем своей страны и планеты задолго до того, как были созданы иностранные организации", - указал председатель.

Он подчеркнул, что будущее зависит сегодня от каждого человека, призвал минимизировать антропогенную нагрузку на природу и отказаться от "атрибутов комфорта", пластика. "Я думаю, что если востребованность того, что сегодня вредит, будет снижаться, то, наверное, производители будут задумываться о том, чтобы искать другие решения, искать технологические решения того, к чему мы привыкли и использовали в своем производстве, то, что можно будет переработать, и не засорять не только нашу жизнь, но и будущее", - отметил Фетисов.