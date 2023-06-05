На Урале из-за высокой пожароопасности объявили штормовое предупреждение

По данным гидрометцентров, в нескольких регионах установилась жаркая погода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Высокую и чрезвычайную пожарную опасность зафиксировали на территории Уральского федерального округа, синоптики объявили 5-8 июня штормовое предупреждение. Об этом сообщили в понедельник в Уральском гидрометцентре.

"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 5-6 июня в большинстве районов Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 5-8 июня в Курганской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

В Челябинской области 5-6 июня также сохранится чрезвычайная пожарная опасность, местами высокая пожарная опасность.

По данным региональных гидрометцентров, в областях установилась жаркая погода. В частности, в Свердловской области температура воздуха днем может достигнуть +28 градусов, местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с, в отдельных районах - до 27 м/с. В Челябинской области прогнозируются грозы, град и порывы ветра до 27 м/с, температура воздуха поднимется до +26 градусов в дневные часы. В Курганской области также потеплеет в дневные часы, температура воздуха достигнет +33 градусов, местами дождь и гроза.