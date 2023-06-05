Россияне составили большинство туристов в Монголии с начала года

Страну за этот период посетили более 97 тыс. граждан России

УЛАН-БАТОР, 5 июня. /ТАСС/. Граждане РФ составили более половины от общего числа туристов, посетивших Монголию по состоянию на начало июня 2023 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства окружающей среды и туризма страны.

"Число иностранных туристов, посетивших нашу страну с 1 января по 4 июня текущего года, составило 216 668 человек. Из них около 52%, или 97 678, - граждане России. На втором месте Китай, откуда прибыли около 40 тыс. туристов", - говорится в сообщении туристического ведомства Монголии.

Представители монгольских турфирм объясняют разницу в численности российских и китайских путешественников тем, что для граждан КНР требуется виза на въезд в Монголию, тогда как для россиян с 2014 года действует безвизовый режим.

Если до пандемии монгольские туроператоры условно делили российских туристов на две группы, то с открытием границы Монголии в 2022 году появилась третья группа путешественников из РФ. "Первая группа - это россияне, которые выбирают типичный отдых с посещением исторических достопримечательностей. Вторую группу составляют любители экстремального отдыха. Они любят ездить на своих машинах на рыбалку и охоту, совершать восхождения на горы. После пандемии все больше россиян выбирают Монголию как транзитную страну для вылетов в страны Юго-Восточной Азии. Жители российского Дальнего Востока и Сибири также любят летать из Улан-Батора в Турцию и Германию", - рассказал корреспонденту ТАСС представитель одного из монгольских туроператоров Амарын Долгуун.

Правительство Монголии объявило 2023-2025 годы "временем посещения Монголии". В этот период граждане 62 стран смогут без виз посетить Монголию. Только за 2023 год в Монголии планируют принять миллион туристов и увеличить доходы от туризма до $1,2 млрд.