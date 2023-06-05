Минобрнауки поручило вузам принимать абитуриентов из Белгородской области по собеседованию

Отчет о проделанной работе учебные заведения должны предоставить до 8 июня

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России поручило вузам провести вступительные испытания в форме собеседования для выпускников школ Белгородской области. Об этом сообщается в письме министерства, опубликованном на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

"Министерство науки и высшего образования Российской Федерации рекомендует в срок до 7 июня 2023 года обеспечить внесение изменений в локальные нормативные акты, устанавливающие правила приема абитуриентов в 2023-2024 учебном году, предусматривающие проведение вступительных испытаний в форме собеседования для лиц, завершивших обучение в общеобразовательных организациях Белгородской области, включенных в перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 7 апреля 2023 года №245", - следует из письма ведомства.

Информацию о проделанной работе необходимо предоставить до 8 июня 2023 года с приложением подтверждающего документа за подписью руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о решении освободить от ЕГЭ школьников обстреливаемого Шебекинского городского округа региона. Как ранее сообщали в Рособрнадзоре, выпускники Белгородской, Брянской и Курской областей в 2023 году смогут получить аттестат по результатам текущих оценок, а ЕГЭ будут сдавать по желанию.