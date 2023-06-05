5 июня, 09:42

В Сенегале восстановили доступ к мобильному интернету и соцсетям

Доступ ранее приостановили на фоне протестов в стране

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Доступ к социальным сетям и мобильному интернету в Сенегале, ранее приостановленный на фоне протестов в стране, в понедельник был восстановлен. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Сенегале.

"Доступ в соцсети был приостановлен с четверга по сегодняшний день, а мобильный интернет был отключен только вчера, но сегодня уже восстановили", - сказал представитель посольства.

Беспорядки начались в Сенегале 1 июня. Они произошли после призыва к акциям протеста со стороны лидера оппозиции Усмана Сонко, который был в тот же день приговорен судом к двум годам тюрьмы. 

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Сенегал
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