Татьяну Лазареву оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Сумма штрафа составила 30 тыс. рублей

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей телеведущую Татьяну Лазареву за отсутствие маркировки иноагента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд оштрафовал Лазареву на 30 тыс. рублей в связи с отсутствием маркировки иноагента", - сказала собеседница агентства.

Минюст включил Лазареву в перечень физлиц-иноагентов 22 июля 2022 года. Также в этот перечень включен и ее супруг, телеведущий Михаил Шац.

30 декабря 2020 года в федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" были внесены изменения, предусматривающие новое понятие - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Им независимо от гражданства может быть признано физлицо, осуществляющее в России в интересах иностранного источника политическую деятельность или целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ за деньги, иную имущественную или организационно-методическую помощь.