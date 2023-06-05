Митрополит Тихон заявил, что Псково-Печерский монастырь не претендует на статус лавры

Мнение о присуждении статуса монастырю высказал председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин во время поездки в Псков, он отмечал, что это может быть сделано на фоне событий, происходящих с Киево-Печерской лаврой на Украине

ПСКОВ, 5 июня. /ТАСС/. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь в Псковской области, который является одним из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей, не претендует на получение статуса лавры. Такое мнение ТАСС высказал митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в понедельник.

"Это его личные мысли. Я бесконечно благодарен Сергею Вадимовичу [Степашину] за его такую любовь к Псково-Печерскому монастырю, но на самом деле это делается совершенно по-другому. И мы совершенно не претендуем на это. Мы небольшой провинциальный монастырек и этого статуса, просто Псково-Печерского монастыря, нам более чем достаточно. Но еще раз благодарю всех, кто говорит о некоем статусе. Но для меня статуса выше, чем Псково-Печерский монастырь не существует", - сказал митрополит Тихон.

В середине мая председатель попечительского совета "Фонда развития территорий", председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин во время поездки в Псков сообщил том, что обитель может получить статус лавры на фоне событий, происходящих с Киево-Печерской лаврой на Украине.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь находится в 50 км от Пскова вблизи границы с Эстонией. Официальной датой основания обители считается 1473 год. Ансамбль монастыря насчитывает более 10 храмов. На территории обители сохранились также старинные зубцы стен и бойницы, боевые ходы и остатки земляных укреплений, возведенные при Петре I. Ежегодно Псково-Печерский монастырь и его святыни привлекают множество паломников и туристов из России и многих стран мира.