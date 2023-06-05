В России создали прототип электронного реестра источников питьевого водоснабжения

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, запустить общероссийский реестр планируют в 2025 году

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Власти создали прототип электронного реестра источников питьевого водоснабжения, запуск общероссийского реестра планируется в 2025 году. Об этом сообщила в понедельник заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

"Мы планируем: 2024 год - нормативное регулирование по созданию такого реестра, 2025 год - чтобы реестр был запущен. Прототип мне коллеги показали, весьма эффективная работа была проведена", - сказала Абрамченко.

Поставщиками данных для этого реестра являются Росводресурсы, Роспотребнадзор и Роснедра, причем инициаторами подготовки такой единой платформы для агрегации данных всех источников питьевого водоснабжения РФ выступили Роснедра, отметила она. По словам Абрамченко, в настоящее время каждое ведомство неплохо справляется со своей задачей в этой сфере, но нет единой картины источников питьевого водоснабжения в стране.

"Нам нужно собрать это в одном реестре.<…> В одном срезе [получить] информацию, ранее находившуюся на разных уровнях регулирования - субъект Федерации и по горизонтали у разных федеральных органов исполнительной власти", - пояснила вице-премьер.

Сейчас проводится эксперимент в Тульской области, Чеченской Республике и Ставропольском крае. "Это регионы, которые сами готовы были на своей площадке собрать необходимые данные и поднять их на федеральный уровень", - сообщила она.

Абрамченко отметила, что данные будущего реестра могут быть закрытыми. "Потому что эта информация очень ценная и важная. Не все можно делать открытым", - подчеркнула вице-премьер.