Ежегодное обращение губернатора к жителям Подмосковья пройдет 7 июня

Андрей Воробьев пригласил на мероприятие правительство региона, ветеранов, почетных граждан и людей с активной жизненной позицией

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева состоится 7 июня, об этом в понедельник сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Встреча, на которой мы говорим о том, что нам удалось реализовать, и самое главное - намечаем планы на основе обращений, на основе тех предложений, которые адресуют жители. Мероприятие состоится в Доме правительства 7 июня", - процитировали в тексте Воробьева.

Он также пригласил на мероприятие правительство Московской области, ветеранов, почетных граждан и людей с активной жизненной позицией. "[Приглашаю] всех тех, кто вносит заметную, важную лепту в развитие нашего любимого Подмосковья", - добавил губернатор.