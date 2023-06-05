5 июня, 10:29
Лесные пожары в России

В Томской области до 13 июня сохранится наивысший класс пожароопасности

В регионе также действует особый противопожарный режим

ТОМСК, 5 июня. /ТАСС/. Риск возникновения пожаров в Томской области с 6 по 13 июня будет чрезвычайно высоким. Об этом сообщили в понедельник в региональном главке МЧС.

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"В период с 6 по 13 июня по области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс)", - говорится в сообщении.

Также с 15 мая особый противопожарный режим действует на территории всего региона. Нарушение требований пожарной безопасности во время этого режима влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Ранее наивысший класс пожароопасности ожидался в регионе 6-10 мая и затем постоянно продлевался вплоть до 5 июня.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииТомская область
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