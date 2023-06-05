Посетители музея транспорта Москвы смогут увидеть отреставриврованный экипаж XIX века

Директор музея транспорта Оксана Бондаренко отметила, что транспортное средство на ходу

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Отреставрированный извозчичий экипаж с кузовом типа фаэтон XIX века могут увидеть посетители музея транспорта Москвы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Такие дрожки возили пассажиров в России с середины XVIII века до 1940-х годов. Легкие экипажи с рессорами и поднимающимся верхом назывались пролетными, или просто пролетками", - рассказали в департаменте. Здесь отметили, что пролетка, которая одно время даже являлась реквизитом Ялтинской киностудии, пока находится в фондах хранения коллекции, куда проводятся экскурсии. Однако затем она войдет в постоянную экспозицию музея в гараже Константина Мельникова.

"Музей транспорта Москвы продолжает готовить коллекцию к открытию постоянной экспозиции в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице, специалисты реставрируют и восстанавливают будущие экспонаты и даже создают полноразмерные неходовые макеты важного в истории Москвы транспорта, который уже полностью утрачен", - сказал заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба департамента. Он отметил, что посетители смогут увидеть сохранившуюся всего в одном или нескольких экземплярах уникальную технику. "Работы выполняются по поручению Сергей Собянина. Уверены, в будущем это будет один из самых посещаемых музеев столицы", - выразил уверенность Ликсутов.

Что же касается прошлого экипажа, то, как отмечает официальный сайт мэра и правительства Москвы, при разборке транспортного средства реставраторы обнаружили клейма мастерских. В частности, клеймо "Ферманъ Москва" на осях принадлежит московскому фабриканту, который в начале прошлого столетия занимался комплектующими к гужевому транспорту. Второе клеймо, "Александръ Сергеевич Барсковъ/ Бароковъ въ Москве", найденное на рессорах, эксперты пока продолжают исследовать. "При всей видимой простоте конструкции реставрация потребовала от команды музея большой исследовательской работы, колесам вернули исторический облик: металлические спицы задних колес заменили на аутентичные деревянные и покрасили в красный цвет", - сказала, в свою очередь, директор музея транспорта Оксана Бондаренко.

По ее словам, восстановлены мягкие элементы пролетки: кожаный диван с особой стяжкой, сиденье извозчика и капюшон, а подъемный механизм капюшона, рама, оглобли - все детали были собраны в соответствии с первоначальным предназначением. "Это не бутафория, а транспортное средство на ходу, которое даже сейчас способно перевозить пассажиров по московским дорогам", - заметила Бондаренко.

В общей сложности в фондах Музея транспорта Москвы хранится более 250 экземпляров легковых и грузовых автомобилей, такси, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, вело- и мототехники.