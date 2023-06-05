Фестиваль "День молодежи. Конструктор будущего" пройдет в московском парке Ходынское поле

Участников ждет шесть спортивных площадок и более 200 экспертов и лекторов, которые помогут выбрать жизненный путь

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Фестиваль "День молодежи. Конструктор будущего" состоится в Москве в конце июня, гости смогут принять участие в играх и мастер-классах. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"С 24 по 25 июня в столице пройдет фестиваль "День молодежи. Конструктор будущего". По всему городу состоится более 50 мероприятий, расписание которых можно найти на сайте проекта - деньмолодежи. москва. Главные мероприятия, организованные проектным офисом "Молодежь Москвы" городского комитета общественных связей и молодежной политики, проведут на территории парка "Ходынское поле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все площадки будут объединены общими темами: спортивными интересами, добрыми делами, возможностями и карьерой. Участников ждет шесть спортивных площадок и более 200 экспертов и лекторов, которые помогут выбрать жизненный путь. На территории парка пройдут первый открытый чемпионат по прыжкам через резиночку, летний кубок КВН, турнир по космическому баскетболу, перформанс "Фонтан возможностей", медиакросс проекта "МедиаШУМ", выступления стендап-комиков и другие мероприятия.

Каждый проект офиса "Молодежь Москвы" будет проводить уникальные программы для жителей города. На площадке направления "Возможности и карьера" гости смогут узнать о личностном развитии и принять участие в мастерских проектов "Твоя карьера" и "ВРаботе". "Кибер-Москва" проведет лекции по защите персональных данных, проект "Округа. Вузы" предложит комплекс заданий, направленных на развитие компетенций, а "ДеБаттл" даст попробовать свои силы в ораторском мастерстве.

"На площадке "Волонтеры Москвы" посетители смогут погрузиться в атмосферу добрых дел: присоединиться к турниру по настольной игре "Волонтеры в городе", познакомиться с видами волонтерской деятельности и принять участие в мастер-классах по представленным направлениям", - говорится в материале.

Фестиваль "День молодежи. Конструктор будущего" рассчитан на молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, но принять в нем участие могут все желающие. Он является частью комплекса мероприятий по всей стране Федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь".