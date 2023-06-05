Реставрационные работы в павильоне №15 на ВДНХ планируется завершить до конца года

По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, главная задача - максимально вернуть сооружению исторический облик

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Специалисты завершают восстановление потолочной живописи - реставрацию живописных полотен в павильоне №15 "Радиоэлектроника и связь" ВДНХ. Работы будут выполнены до конца этого года, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Продолжаются масштабные ремонтно-реставрационные работы в павильоне №15 "Радиоэлектроника и связь", который является объектом культурного наследия федерального значения. Главная задача - максимально вернуть сооружению исторический облик. В настоящее время завершено раскрытие живописных полотен на потолках залов Саратовской области и Чувашской АССР, подходят к финалу работы в залах Куйбышевской и Ульяновской областей", - сказал Бирюков, подчеркнув, что завершить восстановление павильона №15 планируется в этом году.

Заместитель мэра пояснил, что потолочная живопись была скрыта более 60 лет - ее закрасили после перепрофилирования павильона в 1959 году, а при устройстве крепления новых светильников нанесли повреждения холсту и живописному слою.

"Информация о наличии в залах полотен содержалась в архивах, при проведении ремонтно-реставрационных работ росписи были обнаружены. Они выполнены казеиново-масляной темперой на льняных холстах, наклеенных на штукатурное основание, изображения в Саратовском и Куйбышевском залах обрамляет лепной орнамент. Раскрытие авторской живописи - процесс достаточно сложный и трудоемкий, специалисты проводят такие мероприятия только вручную, крайне осторожно и небольшими участками, строго соблюдая определенную методику", - отметил Бирюков.

По его словам, все отреставрированные полотна укроют до окончания пыльной стадии работ в павильоне, затем их покроют защитным слоем специального лака.

Мэр Москвы Сергей Собянин 2 февраля 2022 года сообщал в своем блоге, что комплексную реставрацию в павильоне № 15 "Радиоэлектроника и связь" планировалось завершить до конца прошлого года. Павильон был возведен в начале 50-х годов для экспозиции регионов Поволжья. Основными темами в его оформлении стали героика Сталинградской битвы и возрождение сельского хозяйства. После комплексной реставрации в павильоне № 15 планировалось открыть музей Олимпийского комитета России.