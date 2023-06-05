Более 2,5 млн анализов водопроводной воды проводится ежегодно в Москве

Качество воды анализируется по 184 показателям на всех этапах ее пути к потребителю

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Специалисты центра контроля качества воды "Мосводоканала" каждый год проводят в Москве свыше 2,5 млн анализов качества водопроводной воды. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы в понедельник.

"Особое внимание уделяется и контролю качества водопроводной воды. Поставляемая жителям вода соответствует не только российским, но и международным стандартам. Это ежегодно подтверждают более 2,5 млн анализов, которые проводят специалисты центра контроля качества воды АО "Мосводоканал", а также исследования надзорных органов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что качество воды анализируется по 184 показателям на всех этапах ее пути к потребителю. Кроме того, за последние годы прошли масштабные реконструкции крупнейших в Европе очистных сооружений: Курьяновских и Люберецких. "Благодаря этому удалось устранить неприятные запахи, что значительно улучшило качество жизни почти 2 млн жителей южных и юго-восточных районов Москвы", - добавляется в публикации.