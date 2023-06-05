В РГСУ создали факультет комплексной безопасности и основ военной подготовки

В пресс-службе вуза сообщили, что выпускники факультета будут востребованы в органах государственной власти как на федеральном, так и на региональном уровне, в силовых ведомствах, в системе среднего образования и оказания социальной помощи

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Факультет комплексной безопасности и основ военной подготовки создан в Российском государственном социальном университете (РГСУ), сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"РГСУ стал первым гражданским вузом страны, создавшим факультет, аккумулирующий современные знания по безопасности общества и государства. В составе факультета четыре кафедры: национальной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму; комплексного обеспечения безопасности организации; основ военной подготовки; антикоррупционной деятельности и общественного противодействия", - сообщили в вузе.

Отмечается, что выпускники факультета будут востребованы в органах государственной власти как на федеральном, так и на региональном уровне, в силовых ведомствах, в системе среднего образования и оказания социальной помощи. Прием на программы бакалавриата и магистратуры данной программы будет открыт с нового учебного года.