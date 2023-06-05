В Майкопе устранили аварию на трубопроводе

Без горячей воды оставались 6,6 тыс. человек

МАЙКОП, 5 июня. /ТАСС/. Коммунальную аварию в Майкопе, оставившую в воскресенье без горячего водоснабжения 6,6 тыс. жителей 22 многоквартирных домов, устранили. Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале глава администрации города Геннадий Митрофанов.

"Ремонтные работы на месте прорыва трубопровода горячего водоснабжения завершены. Ведется заполнение системы водой", - написал Митрофанов.

Ранее со ссылкой на мэра Майкопа сообщалось, что на пересечении улиц Пролетарской и Титова произошел прорыв трубы диаметром 400 мм. На место происшествия выехала бригада в составе 12 человек и трех единиц техники.