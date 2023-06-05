ЕС и ВОЗ предложили создать всемирный цифровой сертификат здоровья на базе COVID-паспортов

В Еврокомиссии заявили, что система должна создать единый стандарт сертификатов вакцинации от различных заболеваний и подготовить условия для противодействия будущим пандемиям

БРЮССЕЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Евросоюз и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложили распространить опыт цифровых COVID-сертификатов ЕС на весь мир и создать общемировую систему цифровых сертификатов здоровья в рамках подготовки к будущим пандемиям. Об этом говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении Еврокомиссии и ВОЗ.

"Еврокомиссия и ВОЗ объявили о запуске нового партнерства в сфере здравоохранения. В июне 2023 года ВОЗ использует систему электронных COVID-сертификатов ЕС, чтобы создать глобальную систему, которая бы облегчила мобильность людей и защитить граждан по всему миру от существующих и будущих медицинских рисков. Это станет первым блоком разработки глобальной системы электронных сертификатов, которая позволит создать широкий спектр цифровых услуг для обеспечения лучшего здравоохранения для всех", - говорится в заявлении.

Система должна создать единый стандарт сертификатов вакцинации от различных заболеваний и подготовить условия для эффективного противодействия будущим пандемиям, отмечает Еврокомиссия.