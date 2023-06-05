Строители завершили проходку коридора между станциями "Электрозаводская" метро Москвы

В настоящее время специалисты занимаются гидроизоляцией чугунной обделки, после чего они приступят к монолитным работам

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Московские строители завершили проходку подземного коридора для перехода между станциями "Электрозаводская" Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий метро. Об этом сообщает в понедельник сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра Андрея Бочкарева.

"Завершена проходка горным способом подземного коридора протяженностью 95,5 м под путями Казанского направления Московской железной дороги: строители преодолели это расстояние с использованием средств малой механизации, одновременно монтируя чугунные тюбинги обделки", - сказал Бочкарев. Работы велись в сложных гидрогеологических условиях среди неустойчивых и сильно обводненных грунтов из-за расположенного рядом русла реки Яузы.

В настоящее время, отмечается на сайте, специалисты занимаются гидроизоляцией чугунной обделки, после чего они приступят к монолитным работам на месте будущего подземного перехода между станциями, которые сейчас соединены между собой наземным переходом.

Как ожидается, архитектурная отделка пересадочного узла будет выдержана в единой стилистике со станцией большого кольца и ее вестибюля. "Планируется использовать гранит черных, серых и красных тонов, а также белый мрамор", - подчеркивается на сайте мэра и правительства Москвы.

Станция "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии метро была открыта в 1944 году и является региональным памятником культурного наследия. При строительстве перехода будет учитываться эта особенность: существующие элементы оформления исторической станции бережно сохранят. Также планируется, что в переходе разместят два отреставрированных мраморных рельефа, которые почти 60 лет назад демонтировали на станции при установке гермозатворов.