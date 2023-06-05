В Новосибирске и Омске зафиксировали рекордно жаркую погоду

Жара установилась также в Алтайском крае, Томской области и Хакасии

ТАСС, 5 июня. Рекордно высокую температуру воздуха до +34...+35 градусов зарегистрировали в Новосибирске и Омске, сообщили в понедельник ТАСС в региональных управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

"Вчера на метеостанции в Огурцово [в Новосибирске] зафиксировано +34,3 градуса - [это] максимум за весь период наблюдения на этой станции, метеонаблюдения начались с 1956 года. В следующие дни мы ждем +36...+37, +37...+39 градусов, естественно будет побит новый рекорд", - рассказала начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

В пресс-службе Обь-Иртышского УГМС добавили, что в Омске 4 июня также зафиксировали рекордный показатель по жаре. В этот день температура повышалась до +35,5 градуса, предыдущий рекорд в +34,8 градусов зарегистрировали в этот день в 2004 году.

В Алтайском крае и Хакасии из-за аномальной жары более +35 градусов, которая продержится до 9 июня, объявлено штормовое предупреждение. Такая же погода сохранится 5-7 июня и в Томской области, рассказали в томском гидрометцентре. За все время наблюдений с 1890 года это максимальная температура: 5 июня 1927 года было 31,8 градусов жары.