Бесплатные летние тренировки проекта "Мой спортивный район" стартовали в Москве

Для жителей города подготовили обновленную программу тренировок

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Летний сезон проекта бесплатных тренировок "Мой спортивный район" начался в Москве. Участникам будут доступны новые виды занятий, в том числе по игровым видам спорта и роллер-спорту, сообщается на официальном сайте мэра Москвы в понедельник.

"Бесплатные тренировки для всех желающих проходят при поддержке столичного департамента спорта, центров госуслуг "Мои документы", проектов "Здоровая Москва" и "Мой район". В год празднования 100-летия московского спорта жителей ждет обновленная программа тренировок. Во дворах можно будет заниматься фитнесом и игровыми видами спорта: бадминтоном, волейболом, футболом, настольным теннисом и баскетболом, а на крышах районных центров "Место встречи" - йогой, танцевальным фитнесом, зумбой и растяжкой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тренировки будут проходить несколько раз в неделю во всех округах Москвы, за исключением Троицкого и Новомосковского. Уже открылось 44 площадки: 38 дворовых и парковых, а также шесть крыш. Постепенно количество дворовых и парковых площадок будет увеличиваться. В частности, в новом сезоне задействуют больше парков: "Сокольники", "Останкино", Лианозовский, "Печатники", "Зюзино", парк Олимпийской Деревни, ландшафтный парк "Митино" и парк 40-летия Победы.

"Среди новых видов тренировок - занятия по роллер-спорту. Они начнутся в конце июня и будут проходить в парках Москвы. Одной из самых интересных площадок станет скейт-парк на Ходынском поле. В парке 40-летия Победы в Зеленограде будет работать одна площадка для занятий пляжным волейболом, а в Южном Бутове тренировки организуют на специально оборудованной площадке для игры в бадминтон", - отмечается в публикации.

"Мой спортивный район" - бесплатные круглогодичные тренировки для москвичей. Они проходят на свежем воздухе несколько раз в неделю под руководством профессиональных тренеров Москомспорта. Проект заработал в январе 2022 года. Уже прошло свыше 5 тыс. занятий, которые посетили более 60 тыс. человек.