Более 200 зон отдыха у воды подготовили в Подмосковье

В 2023 году впервые после благоустройства открылись зоны отдыха у воды на берегу Живописной бухты в Красногорске, Стахановского озера в Электрогорске

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Свыше 200 зон отдыха у воды будут работать в этим летом в Московской области, более чем на 40% из них разрешено купание. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"В мае мы подготовили более 200 мест для отдыха у воды. У нас достаточно серьезные требования к зонам общественного отдыха такого рода. В обязательном порядке обследуется дно водоемов, берутся пробы воды и песка, досыпается новый песок, проводится уборка территории, а также делается многое другое для комфортного времяпрепровождения и безопасности наших жителей", - привели в тексте слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

В пресс-службе уточнили, что летом в Московской области будут работать 203 зоны отдыха у воды, на 88 из которых разрешено купание.

В материале отмечается, что в этом году впервые после благоустройства открылись зоны отдыха у воды на берегу Живописной бухты в Красногорске, Стахановского озера в Электрогорске, а также место массового отдыха у пруда в лесной части парка "Взлет" в Домодедове и пляж на водоеме "Западный" в парке "Авангард" в Электростали.

Как рассказали в министерстве, для того, чтобы зоны отдыха у воды полноценно заработали, весной там были проведены водолазные обследования дна и чистка водоемов, а также обновление песка. Особое внимание уделялось наличию душевых кабин, кабинок для переодевания, спасательных вышек. Кроме того, в рамках подготовительных работ также провели уборку и акарицидную обработку территории, обновили брендирование пляжных элементов.