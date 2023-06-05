Всемирный фонд природы считает, что Планета рискует через 30 лет покрыться пластиком

Фонд призвал правительства расширить механизмы по переработке пластика, которые сейчас ограничиваются упаковочными материалами

РИМ, 5 июня. /ТАСС/. Менее чем через 30 лет в природе может накопиться 12 млрд тонн пластика, а в мировом океане оказаться больше пластиковых отходов, чем рыб. С таким предупреждением выступил в понедельник Всемирный фонд природы (WWF, ранее назывался Всемирным фондом дикой природы, включен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Новый призыв с тревожащими цифрами опубликован на сайте итальянского отделения международной организации по случаю отмечаемого 5 июня Всемирного дня окружающей среды.

"Без улучшения ситуации с использованием пластика и его переработкой к 2050 году общее количество производимого пластика может увеличиться втрое, что приведет к росту выбросов пластиковых отходов в окружающую среду. В природе может накопиться 12 млрд тонн пластика. Если это произойдет, через 30 лет пластика в море может быть больше, чем рыбы", - говорится в сообщении, резюмирующем последние исследования и подсчеты организации.

"Обращение с пластиком должно быть более эффективным и действенным, скоординированным и комплексным, с участием всех действующих лиц (от учреждений и компаний до отдельных потребителей), на всех этапах - от его производства до использования и утилизации", - говорится в публикации. Всемирный фонд природы призывает правительства расширить механизмы по переработке пластика, которые сейчас ограничиваются упаковочными материалами. Специалисты также отмечают, что в переработке нуждаются предметы одноразового использования. Так, только в Италии от потребления зубных щеток ежегодно выбрасывается 4 тыс. тонн пластика. Как отмечается, переработке не подвергаются предметы интерьера из пластика и многие другие вещи.

Как подчеркивают в фонде, при постоянном увеличении объема производства пластика его переработка остается достаточно неэффективной. Так, в мире переработке подвергается менее 10% таких отходов. "В результате до 22 млн тонн пластиковых отходов ежегодно попадает в морскую среду и столько же в наземную среду, в основном это пластмасса одноразового пользования. Кроме того, в настоящее время на производство пластика приходится примерно 3,7% глобальных выбросов парниковых газов, и, по прогнозам, этот процент увеличится до 4,5% к 2060 году, если сохранятся нынешние темпы производства", - говорится в публикации.

По подсчетам фонда, Италия входит в число стран Средиземноморья с наивысшим уровнем загрязнения окружающей среды, оставаясь одним из крупнейших "производителей пластиковых отходов" в Европе.