Ж/д пути Крымского моста планируют привести в нормативное состояние до 1 июля

По второму пути движение открыли 5 мая

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Железнодорожные пути Крымского моста планируют полностью привести в нормативное состояние до 1 июля 2023 года. Об этом сообщил министр транспорта Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"По железнодорожной части моста тоже успешно работа проведена: 5 мая текущего года открыто движение по второму пути. Сейчас - до 1 июля - мы завершим, приведем в нормативное состояние первый путь, который до этого находился в работе. Они оба рабочие, но мы до нормативного состояния должны его довести", - сказал Савельев.