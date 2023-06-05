5 июня, 11:19

Ж/д пути Крымского моста планируют привести в нормативное состояние до 1 июля

Кадры встречи Владимира Путина с Министром транспорта Виталием Савельевым и главой РЖД Олегом Белозеровым
© Kremlin.ru

По второму пути движение открыли 5 мая

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Железнодорожные пути Крымского моста планируют полностью привести в нормативное состояние до 1 июля 2023 года. Об этом сообщил министр транспорта Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"По железнодорожной части моста тоже успешно работа проведена: 5 мая текущего года открыто движение по второму пути. Сейчас - до 1 июля - мы завершим, приведем в нормативное состояние первый путь, который до этого находился в работе. Они оба рабочие, но мы до нормативного состояния должны его довести", - сказал Савельев. 

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© Информационное агентство ТАСС
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