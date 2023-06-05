Хинштейн считает, что понятие "дипфейк" должно быть закреплено в законе

Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи напомнил, что в настоящее время в законодательстве нет понятия "дипфейк", хотя существует обширная законодательная база по ответственности за распространение заведомо ложной информации

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Понятие "дипфейк" должно быть закреплено в российском законодательстве, полагает глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Напомню, дипфейк - реалистичная подмена фото-, аудио- и видеоматериалов, созданная с помощью нейросетей. Отличить их [дипфейки] от реальной картинки становится все сложнее. А используются они зачастую не просто для развлечения. Это не может не настораживать, потому что в наше неспокойное время, когда против России открыто ведется информационная война, любые технологии, связанные с генерацией фейков, должны быть максимально изучены и, конечно, регулироваться законом", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Глава думского комитета напомнил, что в настоящее время в законодательстве нет понятия "дипфейк", хотя существует обширная законодательная база по ответственности за распространение заведомо ложной информации.

"И если врагов мы уже практически знаем в лицо, то пора досконально изучить и их инструменты", - заключил Хинштейн.

Ранее комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о введении отдельной уголовной ответственности за распространение так называемых дипфейков - поддельных медиаматериалов, созданных искусственным интеллектом. Автором инициативы выступил депутат от фракции ЛДПР Сергей Леонов. Он предложил дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей, предусматривающей ответственность за незаконное создание или распространение, в том числе в СМИ и интернете, информации о людях без их согласия с помощью искусственного интеллекта, который подменяет лицо и голос.