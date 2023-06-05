Циклоны принесли на Северо-Запад России холода и дожди

В Мурманской области выпал снег

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Холодная и дождливая погода ожидается на этой неделе в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа из-за череды циклонов. Теплее всего будет в Новгородской, Псковской и Калининградской областях, где ожидается до +23… +27 градусов, а в Мурманской области вероятны дожди с мокрым снегом, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос" и в региональных метеослужбах.

"Характер погоды на территории Северо-Западного федерального округа на начавшейся неделе будет неустойчивым, формироваться циклонами, которые своими центрами пройдут с запада на восток по северу округа. Поэтому жаркой погоды нигде не ожидается, а вот вероятность дождей местами с мокрым снегом достаточно высока. В Ленинградской области преобладающая температура будет составлять +15… +20 градусов, в среду и четверг возможны кратковременные дожди", - сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По данным сайта "Фобоса", теплее в Псковской и Новгородской областях, там без существенных осадков и максимальная температура воздуха - +18… +23 градуса. В Вологодской области практически ежедневно кратковременные дожди и дневная температура в пределах +13… +18 градусов.

В Калининградской области дождя в ближайшие пять дней не предвидится, сообщили ТАСС в региональном Гидрометцентре. "Погода в самой западной области России на текущей неделе обусловится влиянием зоны повышенного давления, на рабочей неделе будет переменная облачность, без осадков, лишь на субботу-воскресенье вероятен кратковременный дождь, местами гроза", - сказал начальник отдела Гидрометцентра Игорь Гуйван. Максимальная температура днем составит +20… +25 градусов, в период 7-8 июня - 22… +28 градусов.

Мокрый снег и заморозки

В Карелии +11… +16 градусов, дожди наиболее вероятны во второй половине недели. По данным Карельского гидрометцентра, минимальные температуры не превысят +1… +6 градусов, максимальные - не выше +16, что на 2-4 градуса ниже нормы. Ближе к выходным на погоду начнет оказывать влияние скандинавский антициклон, атмосферное давление подрастет, дневной прогрев составит уже +14… +18 градусов, но в ночные часы при прояснениях местами вероятны слабые заморозки.

На территории Архангельской области, Ненецкого автономного округа и в северных районах Коми преобладающая температура - +8… +13 градусов и также кратковременные дожди. По данным Севгидромета, в начале недели в Архангельской области сохранится прохладная и ветреная погода, ветер местами порывами до 20 м/с. Постепенно влияние циклона начнет слабеть, а температура повышаться. Днем воздух прогреется до +13… +18. В ночные часы +4…+9 градусов, при прояснениях возможны заморозки до -1. В НАО в начале недели дождь, местами гроза, ветер порывами на побережье до 22 м/с. Температура от +4 до +14 градусов тепла.

В южной части Республики Коми чуть теплее - от +11 до +16 градусов и практически ежедневно кратковременные дожди. Холоднее всего будет в Мурманской области, там преобладающая температура +4… +9 градусов, на побережье порывистый ветер и возможны кратковременные дожди, в отдельные дни - с мокрым снегом. По данным Мурманского УГМС, в восточной части Кольского полуострова уже прошел сильный снег с дождем, в ближайшие дни смешанные осадки продолжатся, но будут не столь интенсивными.