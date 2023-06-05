КС РФ разъяснил норму о продлении срока исполнения решения приставов

В случае внесения изменений для устранения неточностей срок добровольного исполнения требований документа, вынесенного судом или приставами, отсчитывается в течение пяти дней с момента уведомления должника об исправлении юридических ошибок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ) подтвердил, что срок добровольного исполнения требований документа, вынесенного судом или приставами, в случае внесения в него изменений для устранения неточностей, отсчитывается в течение пяти дней с момента уведомления должника об исправлении юридических ошибок. Соответствующее постановление опубликовано на сайте КС РФ в понедельник.

"Выявленный в настоящем постановлении конституционно-правовой смысл части 12 статьи 30 Федерального закона "Об исполнительном производстве" является общеобязательным, что исключает любое иное истолкование этой нормы в правоприменительной практике", - говорится в решении КС РФ.

Просроченные требования

Поводом для проверки конституционности положений ФЗ "Об исполнительном производстве" стала жалоба московской компании "Руссо Индастриал". Многопрофильный поставщик химического сырья для промышленного производства в сентябре 2020 года столкнулся с уходом двух участников из состава ООО.

Арбитражный суд назначил к взысканию с компании их доли в уставном капитале в добровольном порядке. Постановление пристава о возбуждении исполнительного производства должник получил в июне 2021 года.

Позднее судебное решение было скорректировано - в нем была исправлена сумма выплаты каждому взыскателю. Постановление с внесенными изменениями "Руссо Индастриал" получило 17 августа 2021 года. Однако накануне, исходя из того, что срок добровольного исполнения должником первоначального документа пропущен, пристав распорядился взыскать с фирмы 7% от подлежащей взысканию суммы.

Предприятие обжаловало решения в вышестоящих судах, считая назначение исполнительского сбора со взысканием процентов незаконным. Тем не менее, судебные инстанции отказали компании в удовлетворении ее требований, ссылаясь на то что ошибки в постановлении не мешают исполнению требований в документе. Исчерпав другие способы защиты своих интересов, ООО обратилось с жалобой в КС РФ.

Решение КС РФ

В своем решении КС РФ подчеркнул, что исполнительские сборы со стороны приставов предусматривают систему гарантий должнику. Одна из таких гарантий - отсчет сроков не с даты возбуждения исполнительного производства, а с даты получения должником соответствующего постановления. Если документ, будь то постановление суда или решение приставов, не исполнен вовремя без уважительных причин, должник вправе указать, не вызвано ли это независящими от него обстоятельствами. Такое правовое регулирование направлено на достижение баланса прав и законных интересов взыскателя и должника.

КС РФ отметил, что в рассмотренном деле последствия пропуска сроков перенесены на должника, хотя он не проявил себя в данном деле недобросовестно и ситуация сложилась не по его воле.

"В деле с участием ООО "Руссо Индастриал" ч. 12 ст. 30 ФЗ "Об исполнительном производстве" в ее взаимосвязи со ст. 112 этого ФЗ был придан смысл, позволяющий относить на должника неблагоприятные последствия пропуска срока для добровольного исполнения требований исполнительного документа в ситуации, когда пропуск данного срока должником, чья добросовестность в ходе судебного разбирательства не была опровергнута, обусловлен, по сути, нарушениями, допущенными самими представителями публичной власти - судом и судебным приставом-исполнителем", - говорится в постановлении.

КС РФ постановил, что сама по себе оспоренная норма не противоречит конституции, но только при ее должном толковании - до момента истечения пяти дней со дня получения должником в установленных формах информации об устранении неточностей, срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа не может считаться истекшим. Решения по делу "Руссо Индастриал", исходя из постановления КС, подлежат пересмотру.