В Красноярском крае сняли режим ЧС, введенный из-за вспышки африканской чумы свиней

За период его действия в регионе изъяли и уничтожили 3 810 голов и почти 18 тонн животноводческой продукции

КРАСНОЯРСК, 5 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в середине марта на юге Красноярского края в связи со вспышкой африканской чумы свиней, отменили. Об этом сообщила ТАСС в понедельник пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и торговли.

"Режим чрезвычайной ситуации, введенный на юге Красноярского края в связи со вспышкой африканской чумы свиней, отменен. Соответствующее постановление подписано исполняющим обязанности председателя правительства региона Сергеем Верещагиным", - сообщили в пресс-службе.

В середине марта специалистам Россельхознадзора поступила информация о падеже свиней в личном подсобном хозяйстве на территории села Малая Минуса. Были взяты пробы и выяснилось, что животные заражены африканской чумой свиней. Геном АЧС выявили в пяти населенных пунктах на юге Красноярского края. Изъяли и уничтожили 3 810 голов и почти 18 тонн животноводческой продукции. В середине мая правительство Красноярского края выделило более 40 млн рублей на компенсации пострадавшим от АЧС фермерам.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных. Для человека заболевание опасности не представляет. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году.