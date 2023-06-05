В Госдуму внесли проект о получении участниками СВО ежемесячных выплат полностью деньгами

Глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак сообщил, что сейчас ветераны боевых действий получают выплаты частично деньгами, частично в виде набора социальных услуг

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Члены рабочей группы по вопросам спецоперации (СВО) внесли в Госдуму законопроект, который позволит участникам СВО получать ежемесячные выплаты полностью в денежной форме. Об этом в Telegram-канале сообщил глава группы Андрей Турчак.

По его словам, на данный момент ветераны боевых действий по умолчанию получают выплаты частично деньгами, частично в виде набора социальных услуг, в которые входят право на бесплатные лекарства, бесплатный проезд в пригородных поездах, отдых в санатории и т. д.

"Ежемесячная выплата участникам СВО будет полностью предоставляться в денежной форме. Рабочая группа по СВО разработала и внесла соответствующие поправки в Госдуму. Перевести натуральную часть соцпомощи в реальные деньги возможно, но для этого требуется заранее подать заявление. В условиях, когда человек - на фронте, это почти нереально. Опять же социальные услуги не то, чем боец может воспользоваться, сидя в окопе", - написал глава рабочей группы.

"Если кто-то захочет, то сможет оформить себе льготы по проезду, санаториям, лекарствам, подав заявление в Социальный фонд, <...> отказавшись от получения части денег. Но изначально эта государственная выплата будет приходить к участникам и ветеранам СВО в денежной форме полностью. Об этом нас просили сами участники СВО", - заключил он.